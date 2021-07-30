Alınan bilgiye göre Körfezkent 4.Etap sitesinde ikamet eden M.K. ile aynı sitede oturan komşusu Mehmet Bahadır E. Yaklaşık 2 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan ikili bugün yine telefonda tartışınca site içindeki bir iş yerinde buluşmaya karar verdi. Burada yüz yüze konuşan ikili yeniden tartıştıktan sonra M.K. üzerindeki tabancayla komşusu Mehmet Bahadır E.’ye ateş etti. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Mehmet Bahadır E. Kanlar içinde kalırken M.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Bahadır E. ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayıplara karışan M.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
30 Tem 2021 - 09:06- Gündem Güncelleme: 30 Tem 2021 - 09:09
Tartıştığı emlakçıyı tabancayla vurdu
Körfez kent 4. Etap sitesinde tartıştığı emlakçı komşusunu tabancayla yaralayan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken yaralanan emlakçı ise hastanede tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.