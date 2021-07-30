Tartıştığı emlakçıyı tabancayla vurdu

Alınan bilgiye göre Körfezkent 4.Etap sitesinde ikamet eden M.K. ile aynı sitede oturan komşusu Mehmet Bahadır E. Yaklaşık 2 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından ayrılan ikili bugün yine telefonda tartışınca site içindeki bir iş yerinde buluşmaya karar verdi. Burada yüz yüze konuşan ikili yeniden tartıştıktan sonra M.K. üzerindeki tabancayla komşusu Mehmet Bahadır E.’ye ateş etti. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan Mehmet Bahadır E. Kanlar içinde kalırken M.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Bahadır E. ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayıplara karışan M.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.