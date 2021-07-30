Kaza, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TBA 17 plakalı ticari taksi, arıza sebebiyle yol kenarına park etti. Aynı istikamette seyir halinde olan ve Zülfikar F. yönetimindeki 41 T 3080 ticari taksi arıza sebebiyle yol kenarında duran taksiyi fark etmeyerek çarparken, Hüseyin A. yönetimindeki 41 T 3026 ticari taksi de, park halindeki taksiye çarparak takla attı. Kaza esnasında takla atan ticari taksinin sürücüsü, otomobilinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, takside sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yol üzerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
30 Tem 2021 - 09:09- Asayiş Güncelleme: 30 Tem 2021 - 09:12
D-100’de 3 ticari taksi birbirine girdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.