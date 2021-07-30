MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu’da istifa etti

Aydın Ünlü’nün görevden alınması sonrası MHP Kocaeli İl Başkalığında atanan Yunus Emre Kurt bugün resmen göreve başladı. Kurt’un bugün resmen il başkanı olması sonrası Önceki Dönem İl Başkanı Aydın Ünlü’ye yakınlığı ile bilinen ilçe başkanları teker teker istifa etmeye başladı. MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ile Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ve Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural görevinden istifa etti.

“İL BAŞKANIN DAHA RAHAT ÇALIŞMASI İÇİN”

İlçe Başkanlarının ardından İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantaroğlu da istifa etti. İstifa eden isimlerin aynı istifa metni kullanması dikkat çekti. Kantaroğlu istifa metninde, “Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar yanımda olan bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Liderimiz Türk Dünyasının umudu Devlet Bahçeli beyin talimatıyla yeni il Başkanımız atanmıştır. Atanan il Başkanımızın daha rahat çalışması açısından MHP Kocaeli Kaçep il Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Herkes hakkını helal etsin. Liderimin ve teşkilatımın emrindeyim” ifadelerini kullandı.