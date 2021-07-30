30 Tem 2021 - 09:21- Gündem G: 30 Tem 2021 - 09:23

İzmit Belediyesi Nusrat buğday tohumlarını çiftçiye dağıtmaya başlıyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası ortaklığında yürütülen Yerel Buğday Deneme Projesi kapsamında hasadı gerçekleştirilen ‘Nusrat’ cinsi buğday tohumu desteği almak isteyen çiftçiler için başvurular 2 Ağustos’ta başlıyor
İzmit Belediyesi Nusrat buğday tohumlarını çiftçiye dağıtmaya başlıyor mask

İzmit Belediyesinin yerel buğday tohum kullanımını ve verimliliğini arttırmak amacıyla İzmit Ziraat Odası ile birlikte Ambarcı Mahallesi’ndeki 4 dönüm alanda deneme üretimi yaptığı buğdaylar geçtiğimiz günlerde hasat edildi. İzmit Belediyesi, izmit toprağında en verimli buğday olarak belirlenen Nusrat cinsi buğday tohumlarını İzmitli çiftçilere dağıtmaya başlıyor.  

EN VERİMLİ ‘NUSRAT’

Atalarımızdan kalan geleneksel işlemlerle toprağa ekilen, genetik işleme maruz kalmayan yerel tohumu desteklemek amacıyla 5 çeşit yerli buğday, Akmeşe Ambarcı Mahallesi Budaklar Mevkii’nde öncü çiftçi Mustafa Türe’nin 4 dönümlük arazisinde toprakla buluşmuştu. 8 aylık süreçte Ziraat Odası ile birlikte yapılan teknik gözlemler sonucunda en uygun tohum Nusrat olarak belirlendi. 

2 – 10 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA 

İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odasının ortaklaşa yürüttüğü Yerel Buğday Tohumu Deneme Projesi kapsamında Nusrat cinsi buğday tohumu yüzde 70 hibe, yüzde 30 çiftçi katkı payı ile çiftçilere dağıtılacak. Çiftçiler 2 Ağustos – 10 Ağustos tarihleri arasında İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne belgeleri ile başvuru yapabilecekler. 

BAŞVURU KOŞULLARI

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi veya İzmit Ziraat Odasından alınacak çiftçi olduğunu gösterir belge,
Kimlik fotokopisi,
Müracaat için 18 yaşını doldurmuş ve İzmit Kırsalında ikamet ediyor olması.


Not: Buğday desteği talepleri en az 2 dekar en fazla 4 dekar alan için alınacak olup, talep yoğunluğuna göre değerlendirme yapılacaktır.


İrtibat: İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 
Modern Hayvan Pazarı, Karadenizliler Mahallesi Solaklar Caddesi No: 195 İzmit 
Telefon Numarası : 0262 318 00 00 (Dahili 6022 – 6024 -6025-6026)

# Mustafa, İzmit belediyesi

30 Tem 2021 - 09:21 - Gündem

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