30 Tem 2021 - 09:22- Gündem G: 30 Tem 2021 - 09:23

İzmit Belediyesi Nebihoca Parkı’nın bakım ve onarımını tamamladı

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Nebihoca Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi
İzmit Belediyesi Nebihoca Parkı’nın bakım ve onarımını tamamladı mask

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm parkların bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Parklarda yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlara daha konforlu ve güvenli sosyal alanlar yaratan ekipler son olarak Nebihoca Mahallesi’nde bulunan parkta bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. 

KENT GENELİNDE DEVAM EDİYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Nebihoca Mahallesi çocuk parkında zamanla deforme olan oyun gruplarının tamiri, kamelya ve oyun gruplarının boyaması ve uzayan otların kesilmesi çalışmalarını gerçekleştirdi. Pırıl pırıl bir görünüm kazanan parkta çalışmalar kısa sürede tamamlanarak ailelerin ve çocukların kullanımına açıldı. . İzmit Belediyesi ilçe genelindeki parklarda eskiyen, yıpranan, kırılan bank, oyun grubu ve kamelyaları onarmaya devam ediyor. 
# çocuk, İzmit belediyesi

30 Tem 2021 - 09:22 - Gündem

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