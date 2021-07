Down Cafe kapılarını yeniden açtı

Özel bireylere yönelik birçok örnek projeyi hayata geçiren İzmit Belediyesi, bünyesinde hizmet veren ancak bir süredir Covid-19 pandemisi sebebiyle kapalı olan Down Cafe’yi yeniden hizmete açtı. Alınan kararlar neticesinde geçilen normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine yeniden start veren Down Cafe, gerçekleştirilen kermes ve renkli etkinliklerle birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı.

EĞLENCE HAT SAFHADAYDI

Eğitici yönünün yanı sıra özel bireylerin sosyal yaşama adaptasyonunu da arttırmayı ve normal hayata katılmalarını amaçlayan Down Cafe’nin yeniden açılışı sebebiyle gerçekleştirilen etkinlikte yüz boyama, kek süsleme, kum boyama ve dans etkinlikleri yapıldı. Eğlencenin hat safhada olduğu etkinlikte ayrıca, engelli derneklerine katkıda bulunmak adına gıda ve hediyelik eşyaların satıldığı stantlar yer aldı.

HÜRRİYET YAKINDAN İLGİLENDİ

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte özel vatandaşları yalnız bırakmayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentteki her bireyi ayrı ayrı düşündüklerinin altını çizerken bu doğrultuda çalışmaların aralıksız devam edeceğini dile getirdi. Etkinliğe katılan herkes ile yakından ilgilenen Başkan Hürriyet, down sendromlu minik Elif ile birlikte kum boyama çalışması da yaptı. Eğlenceli bir açılışla yeniden faaliyete geçen Down Cafe, kaliteli hizmeti ve güler yüzlü personeli ile misafirlerini bekliyor.