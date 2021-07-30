Gölcük Karadeniz Spor Kulübü Hürriyet’in jesti için teşekkür etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Karadeniz Spor Kulübü yönetimini ve sporcularını makamında ağırladı. Gölcük Karadeniz Spor Kulübü Başkanı Murat Cinemre, Antrenör Engin Öztonga, Yardımcı Antrenör Erkan Öztonga ve U12 takım sporcuları Okan Öztonga, Ali Eymen Özkar, Miraç Örçen, Eymen Öztonga, Berat Saraç, Ensar Taşdan, Akif Öztürk, Semih Gül, Fırat Gül, Ahmet Efe Tan, Efe Şekersoy, Metehan Mısırlıoğlu, Raşit Şahintürk, Ata Kıran, Egemen Ayaz ve Berat Yıldırım’ın gerçekleştirdiği ziyarette Spor Müdürü Mithat Ağa hazır bulundu.

“FATMA ABLA SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN

Gölcük Karadeniz Spor Kulübü yönetimi geçtiğimiz ay Antalya’da bir futbol turnuvasına katılmak için İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e sosyal medya üzerinden mesaj atarak araç desteği istedi. Kendilerine dönüş sağlayarak Antalya’ya gitmeleri için araç desteği veren spor ve sporcu dostu Hürriyet, bugün kulüp yönetimi ve sporcuları makamında ağırladı. Antalya futbol turnuvasında ikincilik kupası kaldıran sporcular ve kulüp yönetimi Başkan Hürriyet’e bu anlamlı jest için teşekkür etti. Kupalarıyla birlikte gelen minik yetenekler ‘Fatma Abla sen bizim her şeyimizsin’ tezahüratlarıyla ortamı neşelendirdi.

JESTİNİZ BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI

Ziyarette konuşan Gölcük Karadeniz Spor Kulübü Başkanı Murat Cinemre, “Gölcük Karadeniz Kulübü 6 yıl önce kuruldu. 4 kişiyle başladık. Bugün Türkiye’de en fazla futbolcuya sahip olan kulübüz. Biz her zaman savaşmaya devam ediyoruz, ama herkes fark etmiyor. Sizin bu yaptığınız jest beni gerçekten çok duygulandırdı” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KULÜBÜ DE OLSAK UNUTMAYACAĞIZ

Genç sporcuların çok yetenekli ve çalışkan olduklarını belirten Başkan Cinemre, “Tüm zorluklara rağmen sporcularımız canla başla çalışıyor. Sizin desteğiniz beni o kadar mutlu etti ki, tarifi mümkün değil. Kalben söylüyorum: Allah sizden bin kere razı olsun, ayağınıza taş değmesin. Biz hep çocuklar vizyon yapsın diye uğraşıyoruz ve bu çocuklar yarın Barselona’da da oynasa, biz dünya kulübü de olsak bunu asla unutmayacağız. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Spor ve sporcu dostu Başkan Hürriyet sözlerine Antalya’dan ikincilikle dönen takımı tebrik ederek başladı. Hürriyet, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz ve en büyük zenginliğimiz. Bu zenginliği biz büyükler olarak beslemek zorundayız. Her zaman söylerim; oturduğumuz koltuklar geçici. Bu koltukta doğru işler yapmak çok kıymetli. Spor, sanat ve kültür benim en başından beri önem verdiğim bir konu. Bu alanların her aşamasına gücümüz yettiğince hep destek olduk.

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK

Spor Müdürlüğümüz hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit şekilde spora ve sporcuya destek veriyor. Altyapıya gerçekten çok önem veriyorum. Her zaman söylüyorum; altyapıyı güçlü tutmak gerekiyor. İzmit’in tekrar spor kenti kimliğine bürünmesini istiyoruz. O yüzden de gücümüz yettiğince, kaynaklarımız imkân verdiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa, kapımız her zaman açık” ifadelerini kullandı.