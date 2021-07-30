30 Tem 2021 - 09:25- Gündem G: 30 Tem 2021 - 09:27

Yeni Emniyet Müdürlüğü yolu ve otoparkı asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni emniyet binası için 14 bin metrekarelik otopark, 3 kilometrelik yol yapımı çalışmaları devam ediyor
Yeni Emniyet Müdürlüğü yolu ve otoparkı asfaltlandı mask

Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 3 kilometrelik yan yolları ve 14 bin metrekarelik otoparkı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılıyor.  Bu kapsamda ekipler emniyet binası çevre yollarına asfalt serimi yaptı. Elektrik altyapı ve aydınlatma çalışmaları ise devam ediyor.

3 KİLOMETRELİK YOL 14 BİN METREKARELİK OTOPARK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeni emniyet binası için 14 bin metrekarelik otopark ve 3 kilometrelik yol asfaltlandı. Yol çizgileri ve yönlendirme işaretleri ile elektrik altyapı ve aydınlatma çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Yapılan yeni yol emniyete ulaşımı sağlarken, aynı zamanda D-130 Karayolu ana yol bağlantılarının yapılması ile Vezirçiftliği ve Karadenizliler Mahallesi sınırındaki Fakülte Caddesi’ne alternatif ulaşım bağlantısı olacak.

13 BİN 800 TON ASFALT

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni emniyet binası çevre yolları, oto korkulukları ve otopark çalışmalarında 20 bin metreküp dolgu ve 10 bin metreküp yarma kazısı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 15 bin ton plent miks temel, 13 bin 800 ton sıcak asfalt, 14 bin 600 metrekare tretuvar kaldırım, 1.500 metre yağmur suyu hattı yapıldı.

 

# ulaşım

30 Tem 2021 - 09:25 - Gündem

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