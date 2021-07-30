30 Tem 2021 - 09:33- Gündem G: 30 Tem 2021 - 09:37

Vali Yavuz duyurdu: İkinci bir emre kadar yasaklandı
Vali Yavuz duyurdu: İkinci bir emre kadar yasaklandı mask

Vali Seddar Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Değerli Kocaelili kardeşlerim, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde; Ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Size güveniyoruz."
# Yangın, Vali Seddar Yavuz

30 Tem 2021 - 09:33 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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02

İsmai̇l Ay - Sayın Valim Piknik Aşeşi Yakmayı Mangal Yakmayı,da Yasaklamak Lazım Sahillerde Mesire Alanlarında Ve Takip Yapılmalı Gerekli Cezalar Uygulanmalı Uyarılmalı...!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Temmuz 10:23
01

Funda - Kısıtlamalar geri gelmeli, insanoğlunun dışarıda olduğu her saniye başka canlıların felaketi oluyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Temmuz 09:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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