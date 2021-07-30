Vali Yavuz duyurdu: İkinci bir emre kadar yasaklandı

Vali Seddar Yavuz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Değerli Kocaelili kardeşlerim, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde; Ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Size güveniyoruz."