Mülkiyeti Gölcük Belediye Başkanlığı’na ait; Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar 2 Mah. 864 Ada, 1 Parselde kayıtlı, arsa vasıflı, 13401,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
30 Tem 2021 - 10:01- Gündem Güncelleme: 30 Tem 2021 - 10:05
Gölcük Belediyesi'ne ait 13401 m² arsa satılacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gölcük Belediyesi'ne ait 13401 m² arsa satılacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.