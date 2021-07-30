30 Tem 2021 - 10:01- Gündem G: 30 Tem 2021 - 10:05

Gölcük Belediyesi'ne ait 13401 m² arsa satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gölcük Belediyesi'ne ait 13401 m² arsa satılacak
Gölcük Belediyesi'ne ait 13401 m² arsa satılacak mask

Mülkiyeti Gölcük Belediye Başkanlığı’na ait; Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Şekerpınar 2 Mah. 864 Ada, 1 Parselde kayıtlı, arsa vasıflı, 13401,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...

30 Tem 2021 - 10:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.009.253 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Akademi Liseliler yaz okulu ile keyifli zaman geçirecek mask
Akademi Liseliler yaz okulu ile keyifli zaman geçirecek
Gölcük Karadeniz Spor Kulübü Hürriyet’in jesti için teşekkür etti mask
Gölcük Karadeniz Spor Kulübü Hürriyet’in jesti için teşekkür etti
İzmit Belediyesi Nebihoca Parkı’nın bakım ve onarımını tamamladı mask
İzmit Belediyesi Nebihoca Parkı’nın bakım ve onarımını tamamladı
Yeni vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı… mask
Yeni vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı…
Sadettin Hülagü YÖK Başkanı mı oluyor? mask
Sadettin Hülagü YÖK Başkanı mı oluyor?
Valilikten “Kan Temini Projesi”ne desteğe davet mask
Valilikten “Kan Temini Projesi”ne desteğe davet
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL