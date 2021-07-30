30 Tem 2021 - 10:05- Gündem G: 30 Tem 2021 - 10:07

İzmit Durhasan'da 4+1 105 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit Durhasan'da 4+1 105 m² daire icradan satılık

30 Tem 2021 - 10:05 - Gündem

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İzmit Durhasan'da 4+1 105 m² daire icradan satılık mask
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