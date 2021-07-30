Kocaeli İzmit Ş. Durhasan Mah. 833 Ada 1 Parsel B6 Blok 1. Kat 6 nolu bağımsız bölüm sayılı mesken vasıflı taşınmaz satışa çıkartılmıştır.
30 Tem 2021 - 10:05- Gündem Güncelleme: 30 Tem 2021 - 10:07
İzmit Durhasan'da 4+1 105 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit Durhasan'da 4+1 105 m² daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.