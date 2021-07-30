Başiskele Belediyesine ait 11 adet araç satılacak

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan 11 adet Araç hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...