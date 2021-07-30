D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede

Olay, 3 gün gece saatlerinde Kartepe D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen 41 DS 661 plakalı Renault marka otomobildeki şahsın, kanlar içinde hareketsizce yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan Ahmet Seçgin (31) isimli vatandaşın başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen A.Ç., N.Ç., A.S. ve B.F. isimli 4 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamalarda, Ahmet Seçgin ve zanlılar arasında önceden yaşanan tartışma sebebiyle husumet olduğu öğrenildi.
Yakalanan 4 şüpheliden cinayeti işleyen A.Ç. ve cinayeti işlerken yanında bulunan N.Ç. ile birlikte şahıslara yardım ettikleri belirlenen B.F. ile A.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.