30 Tem 2021 - 10:26- Asayiş G: 30 Tem 2021 - 10:29

D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede

Kartepe D-100 Karayolu'nda 3 gün önce 31 yaşındaki şahsın, gece saatlerinde otomobilinde başından vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede mask

Olay, 3 gün gece saatlerinde Kartepe D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen 41 DS 661 plakalı Renault marka otomobildeki şahsın, kanlar içinde hareketsizce yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan Ahmet Seçgin (31) isimli vatandaşın başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen A.Ç., N.Ç., A.S. ve B.F. isimli 4 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamalarda, Ahmet Seçgin ve zanlılar arasında önceden yaşanan tartışma sebebiyle husumet olduğu öğrenildi.

Yakalanan 4 şüpheliden cinayeti işleyen A.Ç. ve cinayeti işlerken yanında bulunan N.Ç. ile birlikte şahıslara yardım ettikleri belirlenen B.F. ile A.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

# sağlık, yardım, Ahmet Seçgin, cinayet

30 Tem 2021 - 10:26 - Asayiş

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