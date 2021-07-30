CHP'li Tarhan’dan KOÜ Rektörlüğü’ne cevap

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tarhan, Köseköy MYO'nun tahliye edildiği yönünde Meclis'e soru önergesi vermişti. KOÜ Rektörlüğü'nden konuyla ilgili olarak yeniden yapılandırılmaya gidildiğini açıklamıştı. Tarhan tarafından konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“MYO’da eğitim gören öğrencilerin ailelerinden ve yine MYO’nun bulunduğu bölgede faaliyet gösteren esnaftan gelen soruları ilgili Bakanlığa iletmiş olduğumuz bu konuyla ilgili olarak Kocaeli Üniversitesi tarafından verilen cevap bizim sorularımızın karşılığını tam olarak verememektedir.

Nitekim anılan MYO’nun web sayfası incelendiğinde görüleceği üzere; halen faali bir şekilde eğitim hayatına devam ediyormuşcasına MYO’nun tasfiyesine ilişkin hiçbir duyuruya bu sayfada yer verilmediği gibi, öğrencilerin okudukları bölümlerin hangi bölümlerle birleştirildiği yönünde de bir bilgilendirme bulunmamaktadır.

Öte yandan, bu öğrencilerin Köseköy MYO’da okudukları süre boyunca ikamet edecekleri evlerin kiraları, ailelerinin bunun için yaptıkları giderler vb. gibi hususlar da alınan bu kararların eğitimin ötesindeki etki alanını oluşturduğu ve bir bölgede kurulan eğitim kurumunun oradaki bölge halkına sosyo-ekonomik katkıları göz ardı edilmemelidir.

Anılan kampüsün halen atıl durumda bulunması ve ne amaçla kullanılacağına dair rivayetler bulunması da yine yönetimsel açıdan sorunlu bir diğer husustur. Nitekim kapatılan bir eğitim kurumudur. Bir eğitim kurumunun kapatılması ile atıl vaziyete gelen kampüs için yapılan yatırımın da kamu kaynağı olduğu ve eğitim amacıyla harcandığı unutulmamalıdır.

İdarenin aldığı kararların uygulamasının etkilerini değerlendirmesi ve bunun için de alınan karardan etkilenenlerin de görüşünü alması demokratik ülkelerde yönetişimin ve katılımcılığın en temel unsurlarındandır. Ancak tarafımıza ulaşan şikayetler göstermektedir ki ailelerin ve bölgede yaşayanların bu husustaki görüşleri alınmadan “Biz yaptık oldu” mantığı ile Köseköy MYO kapatılmıştır.

Bu bağlamda her ne kadar birileri alınan kararın savunuculuğunu sadece öğrencilerin başka bölümlere nakli ve mezuniyetleri üzerinden yapmakta ise de unutulmamalıdır ki; Köseköy MYO’nun faaliyet gösterdiği kampüsün ve öğrencilerinin akıbetini sorduğumuz bu soru önergesi Anayasamızın 98.maddesi ile milletin temsilcisi olarak biz milletvekillerine yüklediği bilgi edinme ve denetim görevi kapsamında milletten aldığımız yetkiyle ve millet adına yaptığımız görevimizin gereğidir.”