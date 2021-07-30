30 Tem 2021 - 12:55- Gündem G: 30 Tem 2021 - 13:00

CHP'li Bülent Sarı'nın amcası Ali Osman Sarı vefat etti

CHP Kocaeli İl Sekreteri Bülent Sarı'nın amcası Ali Osman Sarı hayatını kaybetti.
CHP'li Bülent Sarı'nın amcası Ali Osman Sarı vefat etti mask

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ( CHP) uzun yıllardır siyaset yapan, eski Kartepe ilçe başkanlarından olan, mevcut Kocaeli il sekreteri Bülent Sarı'nın amcası Ali Osman Sarı hayatını kaybetti. Sarı'nın cenazesi bugün öğle namazında Arslanbey Başaran Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey Mezarlığı'nda defnedildi.
# chp

30 Tem 2021 - 12:55 - Gündem

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