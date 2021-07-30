30 Tem 2021 - 15:14- Gündem G: 30 Tem 2021 - 15:18

6 çocuk annesi koronaya yenildi
6 çocuk annesi koronaya yenildi mask

İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Bekir Ekim’im eşi Perihan Ekim (85) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Perihan Ekim’in cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
# çocuk, covid-19

30 Tem 2021 - 15:14 - Gündem

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