6 çocuk annesi koronaya yenildi

İzmit Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Bekir Ekim’im eşi Perihan Ekim (85) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Perihan Ekim’in cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.