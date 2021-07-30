BELSA yönetiminden personele kahvaltı

BELSA İş Merkezi Yöneticileri, personelin motivasyonunu arttırıp, iletişim ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen kahvaltı programı İş Merkezinde bulunan Capella Kafe’de yapıldı. Kahvaltıya BELSA Plaza yöneticileri Yaşar Kardaş, Fadime Coşkun, Necdet Ulusoy ve Denetim Komisyonu üyesi Ersin Biçer ev sahipliği yaptı. Renkli görüntülerle gerçekleşen kahvaltı, personel arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirip, kaynaşmaya vesile oldu. Pandemi nedeni ile uzun süredir bu tür etkinliklere imza atamadıklarını ifade eden yöneticiler daha sık bir araya geleceklerini ifade ettiler. Çalışanlar kahvaltıdan dolayı teşekkür etti.