BELSA İş Merkezi Yöneticileri, personelin motivasyonunu arttırıp, iletişim ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen kahvaltı programı İş Merkezinde bulunan Capella Kafe’de yapıldı. Kahvaltıya BELSA Plaza yöneticileri Yaşar Kardaş, Fadime Coşkun, Necdet Ulusoy ve Denetim Komisyonu üyesi Ersin Biçer ev sahipliği yaptı. Renkli görüntülerle gerçekleşen kahvaltı, personel arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirip, kaynaşmaya vesile oldu. Pandemi nedeni ile uzun süredir bu tür etkinliklere imza atamadıklarını ifade eden yöneticiler daha sık bir araya geleceklerini ifade ettiler. Çalışanlar kahvaltıdan dolayı teşekkür etti.
30 Tem 2021 - 15:17- Gündem Güncelleme: 30 Tem 2021 - 15:19
BELSA yönetiminden personele kahvaltı
BELSA Plaza yönetimi personel ile kaynaşmak için kahvaltıda bir araya geldi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.