Olay, Geçtiğimiz Çarşamba günü İzmit Yeşilova Mahallesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşları ile futbol oynamak için hazırlık yapan 17 yaşındaki Enes T. isimli genç aniden yere yığıldı. Yerde çırpınan gencin nefes alamadığını gören arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Durumu kötüleşen gence sahada futbol maç yapan veteriner hekimler müdahale etti. Veteriner hekim Mustafa Uzuner Genç Enes’in dilini düzeltti. Ambulans gelene kadar hayati müdahaleyi yapan veteriner hekim Uzuner, sonu ölüm ile bitebilecek bir olayı engelledi. Ambulansla devlet hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
30 Tem 2021 - 15:48- Gündem Güncelleme: 30 Tem 2021 - 15:51
Dili boğazına kaçan genci veteriner kurtardı
Halı sahada top oynamak için ısınan gencin dili boğazına kaçtı. Acılar içinde kıvranan gence müdahale eden Veteriner Hekim Mustafa Uzuner gencin hayatını kurtardı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.