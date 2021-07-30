Dili boğazına kaçan genci veteriner kurtardı

Olay, Geçtiğimiz Çarşamba günü İzmit Yeşilova Mahallesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Arkadaşları ile futbol oynamak için hazırlık yapan 17 yaşındaki Enes T. isimli genç aniden yere yığıldı. Yerde çırpınan gencin nefes alamadığını gören arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Durumu kötüleşen gence sahada futbol maç yapan veteriner hekimler müdahale etti. Veteriner hekim Mustafa Uzuner Genç Enes’in dilini düzeltti. Ambulans gelene kadar hayati müdahaleyi yapan veteriner hekim Uzuner, sonu ölüm ile bitebilecek bir olayı engelledi. Ambulansla devlet hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.