30 Tem 2021 - 15:52- Asayiş G: 30 Tem 2021 - 15:54

4 FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve yurtdışına kaçmak üzere hazırlık yaptıkları tespit edilen 4 eski emniyet mensubu, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
4 FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi mask

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu illegal yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli takibe alındı. Eski emniyet mensubu oldukları öğrenilen 4 şüpheli, 28 Temmuz günü Gebze Balçık Mahallesinde yapılan operasyonla hazırladıkları çantalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

30 Tem 2021 - 15:52 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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