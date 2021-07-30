4 FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu illegal yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli takibe alındı. Eski emniyet mensubu oldukları öğrenilen 4 şüpheli, 28 Temmuz günü Gebze Balçık Mahallesinde yapılan operasyonla hazırladıkları çantalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.