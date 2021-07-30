Dualarımız Eray Şamdan ve millilerimiz için

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olan Eray Şamdan’ın olimpiyat yolculuğu başladı. Genç şampiyon yaptığı paylaşımda “Olimpiyat yolculuğumuz başlıyor. Dualarınızı bekliyorum” mesajı gönderdi. 67 kilo kumite sporcusu Eray Şamdan ilk maçına 5 Ağustos’ta çıkacak. Güçlü rakipleri ile mücadele edecek olan sporcumuz altın madalyayı almak için tatamiye çıkacak.
ANTRENÖRLERDEN BİRİSİ DE HALDUN ALAGAŞ
Karate Milli Takım kafilesi önceki akşam İstanbul Havaalanı’ndan Tokyo’ya sorunsuz bir şekilde uçtu. 8 kilonun 7’sinde mücadele edecek olan Karate Milli Takımı’mızın olimpiyat madalyaları ile Türkiye’ye döneceği düşünülüyor. Milli takımın antrenörleri arasında İzmit’in bir diğer gururu, Dünya ve Avrupa şampiyonu karatecimiz Haldun Alagaş da yer alıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.