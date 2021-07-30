30 Tem 2021 - 16:00- Spor G: 30 Tem 2021 - 16:02

Dualarımız Eray Şamdan ve millilerimiz için
Dualarımız Eray Şamdan ve millilerimiz için mask

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olan Eray Şamdan’ın olimpiyat yolculuğu başladı. Genç şampiyon yaptığı paylaşımda “Olimpiyat yolculuğumuz başlıyor. Dualarınızı bekliyorum” mesajı gönderdi. 67 kilo kumite sporcusu Eray Şamdan ilk maçına 5 Ağustos’ta çıkacak. Güçlü rakipleri ile mücadele edecek olan sporcumuz altın madalyayı almak için tatamiye çıkacak.

ANTRENÖRLERDEN BİRİSİ DE HALDUN ALAGAŞ

Karate Milli Takım kafilesi önceki akşam İstanbul Havaalanı’ndan Tokyo’ya sorunsuz bir şekilde uçtu. 8 kilonun 7’sinde mücadele edecek olan Karate Milli Takımı’mızın olimpiyat madalyaları ile Türkiye’ye döneceği düşünülüyor. Milli takımın antrenörleri arasında İzmit’in bir diğer gururu, Dünya ve Avrupa şampiyonu karatecimiz Haldun Alagaş da yer alıyor.

30 Tem 2021 - 16:00 - Spor

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