30 Tem 2021 - 16:01- Spor G: 30 Tem 2021 - 16:03

Darıca’nın spordaki başarısı sürüyor

Şanlıurfa’da yapılan Ümit Gençler Türkiye Şampiyonasıve Milli Takım Seçmelerinde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları Furkan Sertel 2’nci ve Muhammed Emin Akçay 3’üncü olarak Eylül ayında yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası’nda Milli Takım aday kadrosuna seçildiler.
Darıca’nın spordaki başarısı sürüyor mask
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Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarıları her geçen gün artarak devam ediyor. Olimpiyatlara sporcu göndererek tarihe geçen Darıca Belediyesi’nin genç sporcuları da başarı merdivenlerini tırmanmaya devam ediyor. Önceki hafta Şanlıurfa’da gerçekleşen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri müsabakalarına katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün genç sporcuları başarılı olarak Milli Takıma seçilmeye hak kazandılar.

2 MADALYA SEVİNCİ

56 ilden 386 kulüp ve 1881 sporcunun katıldığı şampiyonada Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularından Furkan Sertel 2’nci ve Muhammed Emin Akçay 3’üncü olarak gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldular. Genç sporcular aynı zamanda Eylül ayında yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası’nda Milli Takım aday kadrosuna seçildiler.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Genç sporcuları tebrik eden ve her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak spor şehri olma yolunda hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Spora ve sporcuya yatırımlarımız ve desteğimiz devam edecek. İlçemizden yeni şampiyonlar çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bizim çocuklarımıza güveniyoruz. İnanıyorum ki Milli Takımda da ilçemizi en güzel şekilde temsil edecekler” diye konuştu.

 

# eğitim

30 Tem 2021 - 16:01 - Spor

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