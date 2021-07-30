Erzurum kampında oynanan Antalyaspor maçında sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanan Hasan Hatipoğlu İzmir’de ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada “Futbolcumuz Hasan Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğu sakatlık sebebiyle İzmir Özel Gazi Hastanesi’nde başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı olmuştur. Futbolcumuzun daha güçlü bir şekilde aramıza katılacağına inanıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi. Hasan sezonun ikinci yarısında sahadaki yerini alacak.