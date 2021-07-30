Erzurum kampında oynanan Antalyaspor maçında sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanan Hasan Hatipoğlu İzmir’de ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada “Futbolcumuz Hasan Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde yaşamış olduğu sakatlık sebebiyle İzmir Özel Gazi Hastanesi’nde başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı olmuştur. Futbolcumuzun daha güçlü bir şekilde aramıza katılacağına inanıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi. Hasan sezonun ikinci yarısında sahadaki yerini alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.