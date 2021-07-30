30 Tem 2021 - 16:04- Spor G: 30 Tem 2021 - 16:05

Passolig yazılımı yetişecek

Erdem ÖVÜÇ
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Passolig yazılımı yetişecek mask
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Kocaelispor’da taraftarın merak ettiği konuların başında gelen Passolig yazılımının yeni sezona yetişip yetişmeyeceği ile ilgili yöneticilerden Tuncay Arıcan bilgi verdi. Arıcan konu ile ilgili olarak şu şekilde konuştu: Geçtiğimiz gün emniyetimiz, güvenlik amirlerimiz ve Kocaelispor olarak statta uzun süren bir keşif yaptık.

İLK MAÇA HAZIR

Emniyet mensuplarının ve görevlilerinin statta konumlanacağı bölgeler belirlendi ve buradaki koltuk numaraları Passolig’e gönderildi. Bu numaralar satışa kapatıldı. Passolig yazılım malzemeleri stada geldi. Pazartesi gününden itibaren montajına başlanacak ve yeni sezonun ilk maçına yetişecek. Taraftarın yüzde ellisinin stada alınacağını da düşünürsek yeterli sayıda turnike stada giriş için hazır olacak. 
# Kocaelispor

30 Tem 2021 - 16:04 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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