30 Tem 2021 - 16:04- Spor G: 30 Tem 2021 - 16:06

Selim Navruz’u bu turnuvada anacağız!
Selim Navruz’u bu turnuvada anacağız! mask

Kocaelispor’un çok sevilen taraftarlarından ve 2016’da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Selim Navruz için ikinci kez futbol turnuvası düzenlenecek. Üni Hodri Meydan tarafından düzenlenecek olan anlamlı etkinlik 2 Ağustos’ta başlayacak ve 6 gün sürecek. 14 takımlı turnuvada dereceye giren takımlara forma, madalya ve kupa takdim edilecek.
# Kocaelispor

30 Tem 2021 - 16:04 - Spor

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