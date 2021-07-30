Selim Navruz’u bu turnuvada anacağız!

Kocaelispor’un çok sevilen taraftarlarından ve 2016’da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden Selim Navruz için ikinci kez futbol turnuvası düzenlenecek. Üni Hodri Meydan tarafından düzenlenecek olan anlamlı etkinlik 2 Ağustos’ta başlayacak ve 6 gün sürecek. 14 takımlı turnuvada dereceye giren takımlara forma, madalya ve kupa takdim edilecek.