Pelican maçı basına ve taraftara kapalı

Kocaelispor, Bolu kampındaki ikinci antrenman maçını bugün oynayacak. Rakip Gabon takımlarından Pelican olacak. 16.30’da başlayacak olan bu maç basına ve taraftara kapalı olacak. Kocaelispor, Erzurum’da Antalyaspor’u 1-0, Rize’yi 3-2, Bolu’da da İstanbulspor’u 1-0 mağlup etmişti. Kocaelispor’un Bolu’daki son maçı 3 Ağustos’ta olacak.