Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz: Yüz yüze turnuvalarımızı gerçekleştiremedik

Pandemi Satranç sporunu da olumsuz etkiledi. İlimizde Yüz yüze turnuvalarımızı gerçekleştiremedik. Turnuvalarımız uzaktan turnuvalar şeklinde devam etti. Bu süreçte Kadınlar Turnuvası oldu. Türkiye genelinde bazı bölgelerde yüz yüze Satranç sporu devam etti. Ayrıca Haziran ayında aday hakem kurslarımız oldu. Uzaktan eğitimlerimiz antrenörlerimiz tarafından devam etti.
TURNUVALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Turnuvalarımız şu anda devam ediyor. İlimizde 13-15 Temmuz tarihlerinde “ 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Online Turnuvası” düzenlendi. Bu yarışmalarımız “tornelo” platformu üzerinden yapılıyor. Küçükler ( 7-12 ) Yaş Kocaeli Satranç İl Birinciliği Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yüz yüze gerçekleştirilecek. Yıldızlar kategorisinde de İl Birinciliği de 7-8 Ağustos tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.