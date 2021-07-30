30 Tem 2021 - 16:06- Spor G: 30 Tem 2021 - 16:07

Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz: Yüz yüze turnuvalarımızı gerçekleştiremedik
Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz: Yüz yüze turnuvalarımızı gerçekleştiremedik mask

Pandemi Satranç sporunu da olumsuz etkiledi. İlimizde Yüz yüze turnuvalarımızı gerçekleştiremedik. Turnuvalarımız uzaktan turnuvalar şeklinde devam etti. Bu süreçte Kadınlar Turnuvası oldu. Türkiye genelinde bazı bölgelerde yüz yüze Satranç sporu devam etti. Ayrıca Haziran ayında aday hakem kurslarımız oldu. Uzaktan eğitimlerimiz antrenörlerimiz tarafından devam etti.

TURNUVALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Turnuvalarımız şu anda devam ediyor. İlimizde 13-15 Temmuz tarihlerinde “ 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Online Turnuvası” düzenlendi. Bu yarışmalarımız “tornelo” platformu üzerinden yapılıyor. Küçükler ( 7-12 ) Yaş Kocaeli Satranç İl Birinciliği Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda yüz yüze gerçekleştirilecek. Yıldızlar kategorisinde de İl Birinciliği de 7-8 Ağustos tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda olacak.

30 Tem 2021 - 16:06 - Spor

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