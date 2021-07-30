"Ferdi yapılan bir spor olduğumuz için pandemiden çok olumsuz etkilenmedik"

Bizim sporumuz takım sporu olmadığı için, ferdi yapılan bir spor olduğundan dolayı pandemiden çok olumsuz etkilenmedik. Sadece yarışmalarımız yapılamadı. Onun dışında sporcularımız kendileri antrenmanlarına devam ettiler. Sporumuz bireysel olarak, yamaç paraşütü, modern uçak, planör gibi branşlarda gerçekleştiriliyor. Kartepe pistimizden uçuşlarımız devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından Gençlik Festivali hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Şu anda yeni etkinliklerimiz yok.