"Ferdi yapılan bir spor olduğumuz için pandemiden çok olumsuz etkilenmedik"

Bizim sporumuz takım sporu olmadığı için, ferdi yapılan bir spor olduğundan dolayı pandemiden çok olumsuz etkilenmedik. Sadece yarışmalarımız yapılamadı. Onun dışında sporcularımız kendileri antrenmanlarına devam ettiler. Sporumuz bireysel olarak, yamaç paraşütü, modern uçak, planör gibi branşlarda gerçekleştiriliyor. Kartepe pistimizden uçuşlarımız devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından Gençlik Festivali hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Şu anda yeni etkinliklerimiz yok.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.