Kocaeli Hokey İl Temsilcisi Mesut Barak: Pandemi döneminde müsabakalarımızı gerçekleştiremedik

Bu pandemi döneminde müsabakalarımızı gerçekleştiremedik. Sporcularımız antrenmanlarına devam edemediler. U15 – U16 kategorilerimiz müsabakalarını yapamadı. Okul branşlarımızı da gerçekleştiremedik. Avrupa Şampiyonaları iptal edildi. Bu gibi müsabakalar iptal edilince hazırlanan sporcularımız turnuvalara katılamadılar. Emeklerine yazık oldu. Jenerasyon kaybı yaşadık. Anaokulu ve 1.,2. Sınıf gruplarımız çalışmalarını gerçekleştiremediler. Milli takım kampına katılan sporcularımız sıkıntılar yaşadılar.
“ÇALIŞMALARIMIZA HIZ VERDİK VE SOSYALLEŞMEYİ UNUTMADIK”
Müsabakalar ve antrenmanlar başladı. Biz de çalışmalarımıza hız verdik ve sosyalleşmeyi de ihmal etmedik. Pandemi döneminde sporcularımızın birbirinden kopmamaları için e-spor etkinlikleri düzenledik. Bu etkinliklere hala devam ediyoruz. Ayrıca İlimizden U-15 kategorisinde ve U-16 kategorisinde milli takıma sporcular gönderdik. Kamp çalışmaları devam ediyor. Ağustos ayında da deprem anısına bir turnuva düzenlemeyi planlıyoruz. 29 Ekim onuruna da turnuva düzenlemeyi planlıyoruz.
“ İLK PLANIMIZ SALON SPORUNA BAŞLAMAK “
Pandeminin verdiği zararları kapatmak amacıyla ilk planımız salon sporuna başlamak ve antrenman saatlerini sıklaştırmak olacak. Ayrıca hokey sporunu İlimizde tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapacağız. Festivaller, kutlamalar, şenlikler, okul gezileri gibi faaliyetleri arttırmak hedefimiz. Eylül ayında da salon hokeyine geçip çalışmalarımıza devam edeceğiz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.