Kocaeli Judo İl Temsilcisi Sami Aydın: Antrenmanlar istediğimiz seviyede olmadı

Pandemi bizi de çok etkiledi. Müsabakalarımız ertelendi. Antrenmanlarımız istediğimiz seviyede olmadı. Judo da Kocaeli olarak güzide bir bölgeyiz. Ankara’da düzenlenen ümitler şampiyonasında 1. olduk. İlimiz olarak özellikle altyapılarda başarılıyız. Ankara da düzenlenen ümitler şampiyonasında takım halinde 1. Olduk. Pandeminin verdiği açıkları kapatmak için çalışmalarımızı hızlandırdık ve antrenmanlarımızı sıklaştırdık. Antrenörlerimizle görüşüp planlarımızı yaptık.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.