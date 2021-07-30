30 Tem 2021 - 16:08- Spor G: 30 Tem 2021 - 16:10

Kocaeli Judo İl Temsilcisi Sami Aydın: Antrenmanlar istediğimiz seviyede olmadı
Kocaeli Judo İl Temsilcisi Sami Aydın: Antrenmanlar istediğimiz seviyede olmadı mask
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Pandemi bizi de çok etkiledi. Müsabakalarımız ertelendi. Antrenmanlarımız istediğimiz seviyede olmadı. Judo da Kocaeli olarak güzide bir bölgeyiz. Ankara’da düzenlenen ümitler şampiyonasında 1. olduk. İlimiz olarak özellikle altyapılarda başarılıyız. Ankara da düzenlenen ümitler şampiyonasında takım halinde 1. Olduk. Pandeminin verdiği açıkları kapatmak için çalışmalarımızı hızlandırdık ve antrenmanlarımızı sıklaştırdık. Antrenörlerimizle görüşüp planlarımızı yaptık.

30 Tem 2021 - 16:08 - Spor

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