Orienteering sporu da yetkililer tarafından alınan pandemi tedbirlerine uydu. Vakaların azalmasıyla ve temassız, seyircisiz oynanan bir spor olduğumuz için devam edebildik. Genel kısıtlamalar sonrası sporcu sayımızda azalmaya gittik. 36 kategorimiz var. Bu kategorileri 3 kademeye (10-12-14, 16-18-20 ve masterler 35 yaş üzeri olarak) ayırdık. Böylece işimiz daha da kolaylaştı.

“KOCAELİ’DE DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI YAPILACAK (JWOC 2021) “

Orienteering sporu olarak turnuvalar devam ediyor. 5-10 Eylül tarihleri arasında İlimizin ev sahipliği yapacağı JWOC 2021 Dünya Gençler Şampiyonası oynanacak. Sporcularımız açıklarını kapatmak için antrenman sayılarını arttıracaklar. Sporcularımız çalışmalarını ferdi olarak gerçekleştiriyor. Herkes hedeflerine göre çalıştırmalarını sürdürmeye devam ediyor.