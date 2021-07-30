İşte  Kocaelispor’un peşinde olduğu iki isim: Charlison Grigorio ve Abdoulaye Sane

13 Ağustos’ta sezonun açılacağı 1. Lig’de 11 yıl sonra mücadele edecek olan Kocaelispor, dış transferde iki önemli futbolcuyu gözüne kestirdi. Hollanda asıllı Charlison Grigorio Benschop ve Senegalli Abdoulaye Sané gündemde yer alıyor

İKİSİ DE GOLCÜ

Sakaryaspor’u ezici bir oyunun ardından 4-0 mağlup ederek 1. Lig’e adını yazdıran Kocaelispor, dış transfer çalışmalarını tamamlamak üzere. Son olarak Beşiktaş’tan stoper Alpay Çelebi’yi 2 yıllığına kiralayan yeşil siyahlılar dış transferde Hollanda asıllı Charlison Benschop ve Senegalli Abdoulaye Sané’yi gündemine aldı.

CHARLISON GRIGORIO BENSCHOP KİMDİR ?..

Hollanda asıllı, Venezuela’nın kuzeyindeki Kurasao adası doğumlu Charlison Benschop 1.91 boyunda. Santrfor mevkiinde oynayan futbolcu son olarak Güney Kıbrıs takımlarından Apollon Limassol’de oynadı. Waalwick, Az Alkmaar, Stade Brest, Fortuna Düsseldorf, Hannover, Ingolstadt, Graafshap ve FC Groningen futbolcunun diğer kulüpleri. Bonservisi elinde bulunan futbolcu Kuzey Amerika Karayip Elemeleri’nde 4 maça çıktı ve 3 gol attı. Aynı futbolcu geride bıraktığımız sezon Limasslo’de 28 Lig,2 Avrupa Ligi ve 1 de kupa olmak üzere toplam 31 maçta 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

ABDOULAYE SANÉ KİMDİR ?..

Senegalli futbolcu 1992 doğumlu. 1.80 boyunda. Başarılı kanat forvet son olarak Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Taawon’da oynadı ve bu takımda 27 lig, 3 de kupa maçında 3 gole imza attı. İki sezon önce Fransa 2. Lig takımlarından Sochaux’ta 25 lig, 1 de kupa maçında 10 gol buldu. Kulübü Al Taawon ile sözleşmesi devam eden ve oldukça istikrarlı bir kariyere sahip olan Sane, Kocaelispor teknik kadrosunun istediği özellikleri taşıyor.