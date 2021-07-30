İzmitli pehlivanlar fırtına gibi esti

Fevziye’de er meydanını titreten pehlivanlar, şimdi Balıkesir’de dualı çayıra çıkıyor. Şener Sar yönetiminde başarıdan başarıya koşuna pehlivanlarımız, Fevziye’de ayakta alkışlanmıştı. Pehlivanlar şimdi Balıkesir Kurtdereli için hazırlıklarını tamamladı. Bu arada favori pehlivanımız Erdal Duman çeyrek finalde sakatlandı. Antrenör Sar “Genelde Takım olarak iyiyiz. Her gün çalışan ve çok başarılı genç bir ekibiz. Kırkpınar'da büyük başarılar elde ettik. 5-6-7 Ağustos Balıkesir Kurtdereli güreşleri var. Orada da aynı başarıyı yakalamak istiyoruz” dedi.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ YALOVA FEVZİYE GÜREŞLERİNDEKİ SPORCULARIMIZIN DERECELERİ:

BOY İSİM DERECE

Teşvik 2 Boyu Barış Yiğit 1.

Teşvik 1 Boyu Kerem Uygun 3.

Küçük Orta Büyük B. Oğuzhan Ünal 1.

Küçük Orta Büyük B. Emre Duman 2.

Büyük Orta Boyu Seçkin Duman 3.