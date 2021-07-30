İzmitli pehlivanlar fırtına gibi esti

Fevziye’de er meydanını titreten pehlivanlar, şimdi Balıkesir’de dualı çayıra çıkıyor. Şener Sar yönetiminde başarıdan başarıya koşuna pehlivanlarımız, Fevziye’de ayakta alkışlanmıştı. Pehlivanlar şimdi Balıkesir Kurtdereli için hazırlıklarını tamamladı. Bu arada favori pehlivanımız Erdal Duman çeyrek finalde sakatlandı. Antrenör Sar “Genelde Takım olarak iyiyiz. Her gün çalışan ve çok başarılı genç bir ekibiz. Kırkpınar'da büyük başarılar elde ettik. 5-6-7 Ağustos Balıkesir Kurtdereli güreşleri var. Orada da aynı başarıyı yakalamak istiyoruz” dedi.
BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ YALOVA FEVZİYE GÜREŞLERİNDEKİ SPORCULARIMIZIN DERECELERİ:
BOY İSİM DERECE
Teşvik 2 Boyu Barış Yiğit 1.
Teşvik 1 Boyu Kerem Uygun 3.
Küçük Orta Büyük B. Oğuzhan Ünal 1.
Küçük Orta Büyük B. Emre Duman 2.
Büyük Orta Boyu Seçkin Duman 3.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.