30 Tem 2021 - 16:14- Spor G: 30 Tem 2021 - 16:15

Mervan kiralanıyor
Mervan kiralanıyor mask

Kocaelispor’un 2001 doğumlu kanat forveti Mervan Yusuf Yiğit’i başta ilimiz takımlarından Belediye Derincespor ve Şanlıurfaspor olmak üzere birçok takım istiyor. Gerek teknik kadro, gerekse de yönetim kurulu, Kocaelispor forması ile geride bıraktığımız sezon 18 lig, 2 de kupa maçına çıkan Mervan’ın oynayabileceği bir takımda forma giymesini, bu nedenle futbolcunun kiralanmasını istediği belirtildi.

FURKAN AKSARAY’DA, YİĞİTALİ TAKIMDA KALDI

Mervan’ın kamp dönüşünde yeni takımının belli olması bekleniyor. Öte yandan Kocaelispor’un genç merkez orta saha oyuncusu Furkan Gedik’in Üçüncü Lig 2. Grup takımlarından 68 Aksaray’a kiralanmasına karar verildi. Bir diğer orta saha oyuncusu Yiğitali Bayrak ise takımla birlikte devam ediyor. Yeşil siyahlı yönetim Yiğitali’nin farklı bir takıma kiralanmasına yeşil ışık yakmadı.
# Kocaelispor

30 Tem 2021 - 16:14 - Spor

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