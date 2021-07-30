Aygün, dizi yapımcısı Özçelik’i ağırladı

Tarihi zaferlerle dolu olan Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş sürecini aktaran Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileri ülkemizde büyük ilgi görüyor. 5 yıl boyunca TRT’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un ardından ATV ekranları aracılığıyla 2019 tarihinden beri reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizileri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Derince Belediyesi de bu iki önemli projeye Çenesuyu A.Ş. ile destek olarak katkı sunuyor.

“TARİHİMİZİ İYİ BİLMELİYİZ”

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı olan Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Özçelik, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret ederek katkıları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Özçelik’e teşekkür eden Başkan Aygün, “Tarihimizi iyi bilmeli ve öğrenmeliyiz. Tarihini bilmeyen, geleceğine de yön veremez. Bu doğrultuda kahramanlıklarla dolu tarihimizi anlatan yapımları önemsiyor ve daima destekliyoruz” dedi.