30 Tem 2021 - 16:26- Yaşam G: 30 Tem 2021 - 16:28

MHP’li Demirayak’ın kızı dünya evine girdi

MHP İzmit İlçe Başkan Vekili Mahir Demirayak’ın öğretmen olan kızı Gamze Demirayak, kendisi gibi öğretmen olan Kerim Kurşun ile bir ömür mutluluğa evet dedi
MHP’li Demirayak’ın kızı dünya evine girdi mask
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İlimizin tanınan ve sevilen siyasetçisi MHP İzmit İlçe Başkan Vekili Mahir Demirayak’ın öğretmen olan kızı Gamze Demirayak, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Kerim Kurşun ile dünya evine girdi. Seka Park Maide Düğün Salonu’nda gerçekleşen nikah törenine MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, ilçe yöneticileri, çok sayıda partili ve misafirler katıldı. Muhteşem gecede genç çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.
# MHP

30 Tem 2021 - 16:26 - Yaşam

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