30 Tem 2021 - 16:26- Yaşam

MHP’li Demirayak’ın kızı dünya evine girdi

MHP İzmit İlçe Başkan Vekili Mahir Demirayak’ın öğretmen olan kızı Gamze Demirayak, kendisi gibi öğretmen olan Kerim Kurşun ile bir ömür mutluluğa evet dedi