İlimizin tanınan ve sevilen siyasetçisi MHP İzmit İlçe Başkan Vekili Mahir Demirayak’ın öğretmen olan kızı Gamze Demirayak, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Kerim Kurşun ile dünya evine girdi. Seka Park Maide Düğün Salonu’nda gerçekleşen nikah törenine MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, ilçe yöneticileri, çok sayıda partili ve misafirler katıldı. Muhteşem gecede genç çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.
30 Tem 2021 - 16:26- Yaşam Güncelleme: 30 Tem 2021 - 16:28
MHP’li Demirayak’ın kızı dünya evine girdi
MHP İzmit İlçe Başkan Vekili Mahir Demirayak’ın öğretmen olan kızı Gamze Demirayak, kendisi gibi öğretmen olan Kerim Kurşun ile bir ömür mutluluğa evet dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.