D-100’de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi

Olay, Derince D-100 Karayolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ADM 470 plakalı servis minibüsü taşıyan çekici, Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada arızalandı. Çekicinin arızalanmasıyla trafik kilitlendi, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi. Trafik, ekiplerin 1 buçuk saatlik hummalı çalışması neticesinde normale döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.