30 Tem 2021 - 19:16- Asayiş G: 30 Tem 2021 - 19:18

Tırın kasası açıldı, ürünler yola döküldü

Başiskele'de seyir halindeki tırdan yola devrilen paketlenmiş ürünler, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.
Tırın kasası açıldı, ürünler yola döküldü mask

Olay, Başiskele D-130 Karayolu İzmit istikameti bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 41 GE 361 plakalı tır, seyir halindeyken kasasının açılması sebebiyle yola paketlemiş çok sayıda ürün devrildi. Ürünlerin devrildiğini gören tır şoförü Y.A., aracını durdurdu. O esnada olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, trafiğe kapanan yolu kontrollü bir şekilde tek şerit halinde trafiğe açtı. Daha sonra olay yerine gelen iş makinesi yardımı ile yola savrulan paketler toplanarak, tıra tekrardan yüklendi. Ürünlerin tamamının tıra yüklenmesi ile tıkanan trafik tekrar açıldı.

30 Tem 2021 - 19:16 - Asayiş

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