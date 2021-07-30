30 Tem 2021 - 20:26- Asayiş G: 30 Tem 2021 - 20:29

İzmit'te korkunç olay! İş yerinde canına kıydı

İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir mermercide çalışan 37 yaşındaki Eyüp Ekrem çalıştığı işyerinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İzmit'te korkunç olay! İş yerinde canına kıydı mask

Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan ve ailesine ait olduğu öğrenilen bir mermercide çalışan Eyüp Ekrem, yakınları tarafından işyerinde ipte asılı halde bulundu. İpi keserek Ekrem'i yere indiren yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Oay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından Ekrem, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekrem, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken Eyüp Ekrem'in neden intihar ettiği henüz öğrenilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Sanayi

30 Tem 2021 - 20:26 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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