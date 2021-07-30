İzmit'te korkunç olay! İş yerinde canına kıydı

Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan ve ailesine ait olduğu öğrenilen bir mermercide çalışan Eyüp Ekrem, yakınları tarafından işyerinde ipte asılı halde bulundu. İpi keserek Ekrem'i yere indiren yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Oay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından Ekrem, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekrem, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken Eyüp Ekrem'in neden intihar ettiği henüz öğrenilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.