Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan ve ailesine ait olduğu öğrenilen bir mermercide çalışan Eyüp Ekrem, yakınları tarafından işyerinde ipte asılı halde bulundu. İpi keserek Ekrem'i yere indiren yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Oay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından Ekrem, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekrem, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken Eyüp Ekrem'in neden intihar ettiği henüz öğrenilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
30 Tem 2021 - 20:26- Asayiş Güncelleme: 30 Tem 2021 - 20:29
İzmit'te korkunç olay! İş yerinde canına kıydı
İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir mermercide çalışan 37 yaşındaki Eyüp Ekrem çalıştığı işyerinde kendini asarak yaşamına son verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.