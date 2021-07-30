Yürüme engelli vatandaş akülü aracıyla Sekapark'a alınmadı!

Gazetemizin ihbar hattına ulaşan İbrahim Kalkan isimli yürüme engelli vatandaş bu akşam yaşadığı olayı gazetemiz ile paylaştı. Sekapark’a giden Kalkan, 3 tekerlekli akülü aracının girişi yasak olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından park alanına alınmadı.

Konuyla ilgili konuşan vatandaş, “Ben yürüme engelliyim ve daha rahat dolaşabilmem için üç tekerlekli akülü bir aracım var. Bu araçla bu akşam Sekapark’a biraz hava almak ve keyif yapmak için geldim ancak güvenlik görevlileri aracımı motor statüsünde gördüğü için içeri almadı. 2 yıl öncede böyle bir uygulama vardı ancak daha sonradan kaldırıldı. Şimdi bu yasağı 1 aydır tekrar uygulamaya başlamışlar. Ben buraya büyük benzinli motor ile gelsem tamam almasınlar ama akülü. Güvenlik görevlileri konuyla ilgili müdürlerine ulaştılar, müdür fotoğraf istedi. Böyle şey olur mu buraya girebilmek için fotoğraf mı çektireceğim. Ben buraya hava almaya geldim ancak bütün moralim alt üst oldu. Daha sonra Ulaşım Daire Başkanlığı’nı aradım bana sms ile bilgilendirme yapılacağı söylendi. En azından 1 aydır böyle bir uygulama olduğu konusunda bilgilendirilseydik. Buraya geldim kapıdan çevrildim, ben vatandaş değil miyim?” ifadelerini kullandı.