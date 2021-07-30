Bakan Koca: Henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 30 Temmuz Cuma gününün verilerine göre, 256 bin 460 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 22 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, 22 bin 83 yeni vaka tespit edilirken, 69 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 5 bin 752 kişi sağlığına kavuştu.

“HENÜZ KONTROL ALTINA TUTABİLMİŞ DEĞİLİZ”

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun” diyerek vatandaşları uyardı.