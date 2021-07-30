Bakan Koca: Henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 30 Temmuz Cuma gününün verilerine göre, 256 bin 460 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 22 BİNİN ÜZERİNDE
Güncel verilere göre, 22 bin 83 yeni vaka tespit edilirken, 69 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 5 bin 752 kişi sağlığına kavuştu.
“HENÜZ KONTROL ALTINA TUTABİLMİŞ DEĞİLİZ”
Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun” diyerek vatandaşları uyardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.