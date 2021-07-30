Sekapark'a alınmayan engelli vatandaşa Büyükşehir kayıtsız kalmadı

Gazetemizin ihbar hattına ulaşan İbrahim Kalkan isimli yürüme engelli vatandaş bu akşam yaşadığı olayı gazetemiz ile paylaştı. Sekapark’a giden Kalkan, 3 tekerlekli akülü aracının girişi yasak olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından park alanına alınmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili olarak İbrahim Kalkan isimli vatandaşa ulaştı. Belediye, 3 tekerlekli akülü aracın motor statüsünde olmasından dolayı Sekapark'a alınmadığını ancak yaşanan durumun üzücü olduğunu ve konuyla ilgilendiğini duyurdu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlisi ile ilgili soruşturma başlattı.