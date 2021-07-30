Sekapark'a alınmayan engelli vatandaşa Büyükşehir kayıtsız kalmadı

Gazetemizin ihbar hattına ulaşan İbrahim Kalkan isimli yürüme engelli vatandaş bu akşam yaşadığı olayı gazetemiz ile paylaştı. Sekapark’a giden Kalkan, 3 tekerlekli akülü aracının girişi yasak olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından park alanına alınmadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili olarak İbrahim Kalkan isimli vatandaşa ulaştı. Belediye, 3 tekerlekli akülü aracın motor statüsünde olmasından dolayı Sekapark'a alınmadığını ancak yaşanan durumun üzücü olduğunu ve konuyla ilgilendiğini duyurdu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlisi ile ilgili soruşturma başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.