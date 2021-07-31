31 Tem 2021 - 09:10- Gündem G: 31 Tem 2021 - 09:13

Huzurevi sakinlerine ‘Sıfır Atık’ eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında huzurevi sakinlerine eğitim verdi.
Huzurevi sakinlerine ‘Sıfır Atık’ eğitimi mask

‘Sıfır Atık’ projesine önemli destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerine devam ediyor. Daha önce öğrenciler başta olmak üzere birçok kuruma eğitim veren Büyükşehir Belediyesi, bu kez ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında huzurevi sakinlerine eğitim verdi.

SIFIR ATIK PROJESİ

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır Atık” projesine en büyük destek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden. Bu kapsamda birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, eğitimlerine devam ediyor. 

EĞİTİM SONRASI ÇİÇEK HEDİYE EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte İzmit Huzurevinde kalan yaşlılara ve huzurevi çalışanlarına yönelik sıfır atık ve çevre bilinci eğitimi verdi. Eğitim sonrasında huzurevi sakinleriyle sohbet edildi ve yaşlılara çiçek hediye edildi.
# sağlık, eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

31 Tem 2021 - 09:10 - Gündem

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