31 Tem 2021 - 09:17- Gündem

Meteoroloji'den aşırı sıcak hava alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı sıcak hava bekleniyor. Meteoroloji en yüksek sıcaklık haritasını yayınlarken, bugün bu bölgelerde sıcaklıkların normallerin 5-8 derece üzerinde olacağı açıklandı.