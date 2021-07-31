Sakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, Bahçeşehir'deki evinde saat 22.00 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Kıymetli meslektaşım Vali Hüseyin Avni Coş İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Twitter'dan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Memleketimizde mülki idare amiri olarak birçok ilçemizde kaymakamlık ve valilik görevini Milletimize hizmet sorumluluğu ve vatan sevdası ile yapmış olan Hüseyin Avni Coş Beyefendi'nin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah..." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

Hüseyin Avni Coş 1959 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu.1976 yılında Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümüne geçiş yaptı ve 1981 yılında iyi derece ile okuldan mezun oldu.