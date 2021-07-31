Sakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, Bahçeşehir'deki evinde saat 22.00 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Kıymetli meslektaşım Vali Hüseyin Avni Coş İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Twitter'dan paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Memleketimizde mülki idare amiri olarak birçok ilçemizde kaymakamlık ve valilik görevini Milletimize hizmet sorumluluğu ve vatan sevdası ile yapmış olan Hüseyin Avni Coş Beyefendi'nin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah..." ifadelerini kullandı.
HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?
Hüseyin Avni Coş 1959 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu.1976 yılında Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümüne geçiş yaptı ve 1981 yılında iyi derece ile okuldan mezun oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmi̇tli̇ - HANİ ŞU VATANDAŞINA GAVAT DİYEN HERİF Mİ.DEVLETİN GÜCÜNÜ ,MAKAMINI KENDİ GÜCÜ SANAN HERİF Mİ.GÖREVİ VATANDAŞINA HİZMET OLUP,VATANDAŞINI HOR GÖREN HERİF Mİ.ŞU AN DA BÖYLE DAVRANAN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR GÖREVLİLERİ VAR.İNANIN ÖLÜNCE HİÇ KİMSE ÖLDÜKTEN SONRA İYİ ANMIYOR.KOCAELİNİN ESKİ VALİSİ ERTUĞRUL ÜNLÜER VE HÜSEYİN ÖĞÜTÇEN İ DE RAHMETLE ANIYORUM.KENDİ İŞLERİNİ KENDİ GÖRÜR ALIŞVERİŞE YÜRÜYEREK EŞİYLE GİDER KENDİ FİLESİNİ KENDİ TAŞIRDI.
Erol Demirbek - yorum yok
Mehmet Murtaza Kart - Vatandaşına kavat diyen birinin haberini yapıyorsunuz Allah'a hesap vereceklerden kula kulluk edenler ahirette hesabını verir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.