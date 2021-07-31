31 Tem 2021 - 09:54- Gündem G: 31 Tem 2021 - 09:56

Büyükşehir’den KPSS için ek seferler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 01 Ağustos Pazar günü yapılacak KPSS’ye girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek.

31 Tem 2021 - 09:54 - Gündem

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