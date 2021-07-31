Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 01 Ağustos Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu kapsamda; 10, 13, 170, 175, 190, 210, 255, 630, 635 ve 710 No’lu hatlar da Pazar günü ek sefer uygulanacak.
31 Tem 2021 - 09:54- Gündem Güncelleme: 31 Tem 2021 - 09:56
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 01 Ağustos Pazar günü yapılacak KPSS’ye girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.