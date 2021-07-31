Emekli öğretmen kalbine yenildi

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Makina Ressamlığı bölümü eski müdür yardımcısı, emekli öğretmen Sedat Azman geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan 69 yaşındaki Sedat Azman’ın cenazesi dün öğle namazını müteakip Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.