Emekli öğretmen kalbine yenildi

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Makina Ressamlığı bölümü eski müdür yardımcısı, emekli öğretmen Sedat Azman geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan 69 yaşındaki Sedat Azman’ın cenazesi dün öğle namazını müteakip Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.