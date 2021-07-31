Körfez, Belen ve Kalburcu köylerini bağlayan yolda asfaltlama

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu olması için hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Körfez ilçesinin yollarını adeta nakış gibi yeniden işliyor. Şehir merkezindeki çalışmaların yanı sıra köylerde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak Belen ve Kalburcu köyleri arası yolda asfaltlama çalışması yaptı.
BELEN VE KALBURUCU KÖYLERİ ARASI YOLDA ASFALTLAMA
Körfez’e bağlı 16 köyün yolları şehir merkezini aratmayacak asfalt yollarla ulaşım olanağına sahip. Körfez Belen ve Kalburcu arası yolu da iklim koşulları ve ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen bozulma ve aşınmalar yapılan asfaltlama çalışması ile giderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.