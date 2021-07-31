Doğusel: Halkımızı aşıya davet ediyoruz

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Dr.Kürşat Bal Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Dr.Osman Eşgin de katılarak, 7326 sayılı kanun ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Yapılan faaliyetleri aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak temmuz ayının ilk haftasını çok yoğun yaşadık. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerimiz dolu dolu geçerken, kuşkusuz ki en önemli çalışmamız, ‘Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kocaeli Denizcilik Tarihi’ adlı eserimizin lansmanıydı. Değerli tarihçilerimiz Atilla Sağlamçubukçu ve Volkan Şenel’in emekleriyle hazırlanan ve denizcilik tarihi kapsamında bir ilk olma özelliği taşıyan bu kitabı, ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz” dedi.

HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET ETTİ

Tüm İslam âleminin geçmiş Kurban Bayramını kutlayan Başkan Doğusel, “Bayramla birlikte vaka sayılarının tırmanışa geçmiş olmasının kaygısını yaşıyoruz. Bilindiği gibi 5 binlerin altına düşen vaka sayısı, kısa sürede 20 binlere ulaştı. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun defaatle ifade ettiği gibi, bu virüsten kurtulmanın öncelikli yolu aşı. Valimiz Seddar Yavuz’un son açıklamasına göre kentimizde yaklaşık 500 bin kişi, aşı hakları olmasına rağmen aşılarını olmadı. Kuşkusuz ki içinde yaşadığımız pandemi döneminin ekonomiye etkisinin büyük olduğunu geçtiğimiz bir yılı aşkın sürede gördük. Özellikle, kısıtlama dönemlerinde tüm sektörlerimiz önemli sorunlar yaşadı. Yeni bir kısıtlamanın ülke açısından maliyetinin büyük olacağını düşünüyoruz. Salgını bitirmek için İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak, tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

2021 REKORLAR YILI OLDU

Doğusel, Türk ekonomisinin, özellikle ihracat alanında rekor üzerine rekor kırması nedeniyle memnuniyet yaşandığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle daralan ekonomimiz, kısa sürede bu daralmayı aşmayı başardı. 2021 yılı ise rekorlar yılı oldu. İhracatımız haziran ayında 500 milyon doların üzerinde bir artışla, 2 milyar 794 milyon dolara ulaştı. Artış oranı yüzde 22’nin üzerine çıktı. Bu artışın önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

KOCAELİ LİMANLARI YİNE BİRİNCİ

Ekonomik verileri de paylaşan Doğusel, “İlk altı ayda Kocaeli’ye 1.483 adet Türk bayraklı gemi, 3.338 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 4.821 adet gemi uğramıştır. Bu sayı, Türkiye’ye uğrayan gemilerin 5’te biri, yani yüzde 19’udur. Yüklemede 16 milyon 420 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 24 milyon 248 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 40 milyon 669 bin ton elleçlenmiş olup Türkiye toplamından yüzde 16’lık pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 956.660 TEU ile Türkiye genelinde üçüncü sıradadır. Kocaeli, dış ticaret istatistiklerinde; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında 15 milyar 669 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, ithalat ise 28 milyar 325 milyon dolara çıkmıştır. İlk altı ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 6 milyar 230 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 4 milyar 630 milyon dolar ihracat gerçekleşmiştir. İthalatımızda ise, Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer almıştır. Dilovası Gümrük Müdürlüğümüzden ilk altı ayda 9 milyar 884 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğümüzden ise 9 milyar 64 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. İlk altı ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 34 milyar 177 milyon liraya ulaştı. Haziran ayında aylık ihracatımız 2 milyar 794 milyon dolar, ithalatımız ise 5 milyar 34 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre, haziran ayında ihracatımızda %22 artış, ithalatımızda ise %3,6 artış yaşanmıştır” dedi.

7326 SAYILI KANUN ANLATILDI

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Temmuz Ayı meclis toplantısına, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin, Kocaeli Vergi Dairesi Grup Başkan Vekili Akın Rıfat Aydoğdu, Kocaeli Vergi Dairesi Birim Müdürü Gülşen Erdoğan da katıldı. Vergi Dairesi Başkanı Dr.Osman Eşgin’in açıklamalarının ardından Başkan Vekili Akın Rıfat Aydoğdu, 7326 Sayılı Kanun kapsamında, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında bilgilendirme sunumunu gerçekleştirdi.

Toplantı, soru-cevap kısmının yapılması ve meclis üyelerinin dilek temennilerini iletmesiyle sona erdi.