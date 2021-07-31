Kocaelispor ilk maçını o tarihte oynayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig’deki ilk 3 haftanın maç programını duyurdu. Buna göre İzmit’teki Kocaelispor - Ümraniyespor açılış maçı 16 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.30’da başlayacak. Ankaragücü ile oynanacak olan sezonun ikinci maçı 22 Ağustos Pazar günü 19.15’te başlayacak ve Ankara Eryaman Stadı’nda oynanacak. Kocaelispor ile Samsunspor arasındaki üçüncü hafta maçı ise 28 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te başlayacak.
1. HAFTA – 16 Ağustos Pazartesi – 20.30
Kocaelispor – Ümraniyespor (Kocaeli Stadı)
2. HAFTA – 22 Ağustos Pazar – 19.15
Ankaragücü - Kocaelispor (Ankara Eryaman Stadı)
3. HAFTA – 28 Ağustos Cumartesi – 19.15
Kocaelispor – Samsunspor (Kocaeli Stadı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.