31 Tem 2021 - 11:01- Gündem G: 31 Tem 2021 - 11:04

2016 model Mitsubishi marka araç icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 2016 model Mitsubishi marka araç icradan satılık
2016 model Mitsubishi marka araç icradan satılık mask

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Artırmaya iştirak edecek olanların tahmini değerinin %20 si kadar nakit veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin, teslim ve muayne masraflarının alıcıya ait olacağı ve alıcının tramer kayıtlarını kabul etmiş sayılacağının bilinmesi ile satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

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31 Tem 2021 - 11:01 - Gündem

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